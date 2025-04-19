Москва, 19 апреля, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Цены на технику Apple в России резко упадут, если компания начнет официально поставлять гаджеты в страну. Об этом 19 апреля рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он пояснил, что сейчас устройства Apple ввозят в Россию по параллельному импорту. Такой способ поставок добавляет к стоимости iPhone, iPad и MacBook почти 30%.

В беседе с Ura.ru Муртазин отметил, что технику бренда в России можно купить и без существенной наценки. Более низкую стоимость товаров устанавливают продавцы, которые привезли гаджеты по «серому» импорту. Правда, в таком случае покупатель берет на себя риски из-за отсутствия официальных гарантии и сервиса, уточнил эксперт.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с изданием спрогнозировал снижение цен на технику Apple с возобновлением официальных поставок на 10–15%.

В феврале цена на базовый смартфон iPhone 15 компании Apple опустилась в России до 63 тыс. рублей. За последний месяц он подешевел на 10%. В январе за эту же модель просили 75 тыс. рублей, а в декабре 2024 года 80 тыс. рублей.

В середине ноября 2024 года стало известно, что цена на выпущенный в сентябре iPhone 16 Pro за два месяца снизилась почти на 40%. Отмечалось, что вначале за смартфон просили 170 тыс. рублей, через месяц он стоил 130 тыс. рублей, а к ноябрю он стал стоить более чем на 50 тыс. рублей дешевле, чем на старте продаж.