Москва, 19 апреля, 2025, 12:03 — ИА Регнум. В России 40-летние мужчины пропадают чаще детей и пожилых людей. Об этом 19 апреля заявил глава добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

«Мы всю жизнь думали, что ищем детей и пожилых. Когда мы начали детально собирать свою статистику, мы увидели, что из года в год самая большая категория людей, которые теряются, и частая категория людей, которые не возвращаются домой, — это мужчины», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Отмечается, что диапазон возраста пропавших находится от 25 до 45 лет, при этом пик исчезновений приходится на долю 40-летних.

По словам Сергеева, среди частых причин исчезновения мужчин — проблемы со здоровьем, в том числе инсульт. Так, например, человека в плохом самочувствии с работы отправляют домой, вместо того чтобы вызвать скорую помощь.

Ранее 6 апреля трое взрослых мужчин отправились на рыбалку вместе с ребенком на озеро в Республике Коми и пропали без вести. В результате поисков были обнаружены следы снегохода, заканчивающиеся у полыньи, и вещи в воде. К поисковым мероприятиям присоединились водолазы.

13 февраля источник ИА Регнум рассказал, что в Республике Башкортостан местный житель случайно обнаружил тело мужчины, которого разыскивали более двух лет. Отмечается, что 40-летний мужчина решил справить нужду в заброшенном здании и в темноте наткнулся на чью-то ногу.