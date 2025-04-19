Москва, 19 апреля, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, которого госпитализировали с переломом ребра и ушибом легкого после падения в театре, сейчас чувствует себя хорошо. Об этом 19 апреля рассказала художественный руководитель Театра имени Ленсовета народная артистка России Лариса Луппиан.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Кристина Коровникова Михаил Боярский

«Два дня провел дома, но потом у него поднялась температура, и я его повезла на МРТ. МРТ показало, что у него перелом ребра и ушиб легкого, поэтому его оставили в больнице. Я только что с ним разговаривала, он сказал, что чувствует себя хорошо, все в порядке», — уточнила она в беседе с ТАСС.

Артистка добавила, что медики планируют выписать Боярского из больницы на следующей неделе.

Новость о госпитализации артиста появилась 18 апреля. Сам инцидент произошел 14 апреля. Артист оступился и упал на спину с высоты около трех метров.

Как передавало ИА Регнум, в январе сообщалось о госпитализации Боярского. По этим данным, причиной стала ишемическая болезнь сердца.

Сын артиста Сергей Боярский в тот же день сообщил, что с его отцом все в порядке. Он рассказал, что Михаил Боярский приезжал в больницу для плановой компьютерной томографии легких и собирается уже на следующий день участвовать в спектакле.