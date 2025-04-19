Венеция, Италия, 19 апреля, 2025, 11:44 — ИА Регнум. В Италии из-за сильного шторма и наводнения погибли три человека. Об этом заявил телеканал Euronews.

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«Тела двух пропавших без вести мужчин были найдены в городе Триссино, после того как их автомобиль исчез в водяной воронке… Их опознали как 65-летнего Леоне Нардона и его сына 34-летнего Франческо… В Турине погиб еще один человек: 92-летний плотник на пенсии, который оказался в ловушке в своем доме и, предварительно, утонул», — сообщается в материале от 18 апреля.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960178" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сильный шторм вызвал оползни и масштабные наводнения в Италии

Отмечается, что 17 апреля на северо-запад Италии обрушился сильный ветер, ливень и град, что привело к наводнениям в нескольких городах и масштабному ущербу. Также значительно нарушено движение, в некоторых районах перекрыты дороги и автомагистрали.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля телеканал ABC News сообщил о гибели по меньшей мере 20 человек в США в результате торнадо и наводнений. Среди погибших были и дети. Отмечается, что было зафиксировано более 90 торнадо в 10 штатах.

9 марта телеканал TN заявил, что в Аргентине жертвами наводнения стали 13 человек, еще свыше 1300 были эвакуированы. Уточнялось, что наводнение в портовом городе Баия-Бланка произошло 7 марта из-за сильных ливней. Кроме того, этот крупный туристический город фактически целиком ушел под воду — затопленными оказались автодороги, машины и здания.