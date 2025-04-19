Анапа, Краснодарский край, 19 апреля, 2025, 11:39 — ИА Регнум. В Анапе в зону ЧС попали все пляжи, но в Темрюкском районе для купания доступны порядка 130 км берега. Об этом 19 апреля сообщил оперштаб Краснодарского края, выложив в Telegram-канал карту, где закрытые для купания пляжи помечены красной линией, а открытые — зеленой.

Оперативный штаб — Краснодарский край

В оперштабе уточнили, что 141 пляж Анапы и девять пляжей в Темрюкском районе будут непригодны для купания во время летнего сезона.

«Соответственно, в Темрюкском районе доступными для купания остаются порядка 130 км берега. Это, например, пляжи станицы Тамань и поселке Сенной в Таманском заливе, а также все побережье Азовского моря в границах Темрюкского района. От поселка Ильич до станицы Голубицкой», — уточнили в оперштабе.

18 апреля Роспотребнадзор сообщил, что пляжи в Анапском и Темрюкском районах не соответствуют санитарным нормам, и предстоящим летом их нельзя использовать для оздоровительного отдыха. При этом питьевая вода, продукты питания и воздух в этих районах соответствуют требованиям к качеству. Отдых там можно проводить, не используя пляжи и морскую воду. Роспотребнадзор продолжит проводить необходимые исследования.

Вице-премьер РФ Виталий Савельев 14 апреля доложил президенту России Владимиру Путину, что открытие туристического сезона в этому году в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района, пройдет в обычном режиме. Правительство также выделит 1,092 млрд рублей на ликвидацию последствий крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.

«Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» затонули 15 декабря 2024 года во время шторма. Экипажи были спасены, но один человек погиб. Суда перевозили мазут, и часть нефтепродуктов попала в море. Более 32,5 тыс. добровольцев были привлечены к ликвидации последствий. Путин поблагодарил волонтеров за вклад в ликвидацию последствий крушения танкеров.

Танкер «Волгонефть-239» демонтировали и достали из воды. Продолжается работа по очистке акватории пляжей от мазута. «Волгонефть-212» пока остается в море. Над танкером возведут саркофаг.