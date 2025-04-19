Москва, 19 апреля, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Мужчина распылил газовый баллончик в сотрудников полиции на юге Москвы. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«По данным следствия, 16 апреля 2025 года фигурант, находясь вблизи жилого дома, расположенного в 3-м Павелецком проезде в городе Москве, отказываясь выполнять законные требования сотрудников полиции, распылил в их лица жидкость из газового баллончика», — сообщили в ведомстве.

Мужчину задержали. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Задержанному предъявили обвинения и избрали меру пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля в Подмосковье в полицию доставили 27 человек, оказавших сопротивление при задержании их знакомого в Ермолино.

В одном из магазинов в Ермолино мужчина вел себя неадекватно. Люди вызвали полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов препроводили мужчину в служебный автомобиль, его знакомые пытались помешать, провоцируя конфликт. Их задержали. Правоохранители составили административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ.