Москва, 19 апреля, 2025, 11:16 — ИА Регнум. Бывший сотрудник московской ГАИ Сергей Кузнецов, который владеет пятью элитными квартирами в Дубае, получил 5,5 года колонии строгого режима за попытку получения взятки. Об этом говорится в материалах дела.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Кузнецов осужден по ч. 1 ст. 30, пп. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки в крупном размере») на пять лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сказано в документах.

Приговор был вынесен в 2024 году. Тогда фигурант пытался обжаловать его, заявляя о недоказанности вины, но Мосгорсуд отклонил апелляцию.

Кроме того, суд лишил Кузнецова звания старшего лейтенанта полиции. Ему запрещено занимать должности в государственных и правоохранительных органах в течение пяти лет после отбытия наказания.

В материалах дела указано, что в феврале 2021 года, по словам свидетелей, Кузнецов вместе с другим инспектором вышел на маршрут патрулирования на 94-м км МКАД и вымогал деньги за то, что не будет составлять протокол за вождение автомобиля якобы в состоянии алкогольного опьянения. Причем правоохранители выявили опьянение неустановленным прибором.

В апреле этого года Генеральная прокуратура России направила в Объединенные Арабские Эмираты запрос об изъятии пяти квартир в Дубае, принадлежащих Кузнецову. Общая стоимость этих квартир превышает 3 млн дирхам (около 68 млн рублей по курсу). По его словам, в начале 2025 года компетентные органы ОАЭ уже направили документы для исполнения данного судебного решения.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года суд постановил конфисковать у Кузнецова имущество на сумму 129 млн рублей, а также более 50 млн рублей денежных средств. Установлено, что он и его родственники приобрели более 20 объектов недвижимости и один автомобиль, а также хранили в банковских ячейках крупные суммы денег.

Никто из допрошенных не смог объяснить, откуда они брали средства на дорогие покупки. На основании этого Генпрокуратура потребовала конфисковать имущество и подала в суд соответствующий иск.