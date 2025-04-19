Пекин, 19 апреля, 2025, 11:04 — ИА Регнум. Появились кадры воздушного дрифта истребителя шестого поколения J-36 в Китае.

Кадр из видео

На видеозаписи видно, как самолет разворачивается в воздухе практически на месте и без проблем продолжает полет. Многим воздушным суднам выполнить такой маневр не под силу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960172" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Дрифт в воздухе экспериментального китайского истребителя шестого поколения J-36

J-36 — трехмоторный прототип тяжелого истребителя шестого поколения, который оснащен двигателями с управляемым вектором тяги. Фигура, выполненная в воздухе, называется «плоский штопор».

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года в интернете появились кадры первого полета нового китайского истребителя, возможно, шестого поколения. На кадрах неизвестный самолет летел в сопровождении истребителя КНР пятого поколения Chengdu J-20.

10 января еще один самолет неизвестного типа, возможно, другой концепт пилотируемого тактического боевого самолета шестого поколения, был замечен на спутниковом снимке из китайского Шеньяня. Уточняется, что длина летательного аппарата, созданного по схеме «бесхвостка», достигает 15 м, у него ромбовидное крыло и два двигателя.