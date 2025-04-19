Москва, 19 апреля, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Россия пригласила министра обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо на торжества в честь Дня Победы в Москве. Об этом 19 апреля рассказал посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.

Luis Barron/Global Look Press

«Если меня пригласят, то, конечно, я приму участие и поздравлю Россию в такой важный для страны день. Я знаю, что пригласили министра обороны Мексики на парад. Я пока не знаю, приедет ли он. Это зависит от министерства», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Дипломат добавил, что если от оборонного ведомства страны никто не приедет, то на параде Победы в Москве будут присутствовать военные атташе посольства Мексики.

Ранее, 17 апреля, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что все главы стран содружества приедут на торжественные мероприятия в честь Дня Победы в Москве. 15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на празднование 9 Мая собираются приехать свыше 20 глав государств и правительств. Представитель Кремля добавил, что все гости будут праздновать этот архиважный день вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Приглашение приехать в Москву 9 мая уже приняли президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. Также о планах посетить парад Победы сообщили президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Кроме того, на празднества прибудут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Кубы Мигель Диас-Канель, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, президент Абхазии Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.