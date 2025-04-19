Курск, 19 апреля, 2025, 10:55 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны утром 19 апреля сбили беспилотник украинской армии над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Около 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, силы ПВО России за ночь сбили два БПЛА ВСУ: один над Курской, другой над Белгородской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки ВСУ атаковали регион более чем 100 дронами. Больше всего атак зафиксировано в Краснояружском (35 БПЛА), Белгородском районе (11), Шебекино (26), Валуйках (18) и Грайвороне (10).

В последнее время украинская армия усилила целенаправленные удары БПЛА по российской территории. Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого Украина формально считает своими гражданами. В результате агрессии Киева уже погибли более 6,5 тыс. человек, еще около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.