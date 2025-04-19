Астана, 19 апреля, 2025, 10:37 — ИА Регнум. В Казахстане автобус с детской футбольной командой попал в ДТП, погиб тренер. Об этом 19 апреля заявил спортивный портал Offside. kz.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что трагедия произошла 18 апреля на автодороге Астана-Ерейментау-Шидерты в Акмолинской области. Водитель микроавтобуса «Мерседес» во время обгона грузовика потерял управление, и транспортное средство перевернулось.

«В салоне находились 16 юных футболистов из Павлодара в возрасте 14–16 лет и их тренер. Команда направлялась в Астану на соревнования. В результате аварии тренер погиб на месте, а все дети были доставлены в больницу», — говорится в заявлении.

После ДТП возбуждено уголовное дело. По данным портала, спортивная школа не уведомила полицию о своей поездке и не было организовано сопровождение патрульными машинами.

Ка передавало ИА Регнум, 23 января в Волгоградской области России произошло ДТП с участием школьного автобуса. Водитель, выезжая с второстепенной дороги, столкнулся с иномаркой, которая двигалась по главной дороге.

В результате столкновения автобус опрокинулся, один из детей, находящихся внутри транспорта, погиб. Еще шестеро несовершеннолетних и один пассажир иномарки были доставлены в больницу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.