Москва, 19 апреля, 2025, 10:30 — ИА Регнум. На российском рынке труда в сферах, где не хватает молодых квалифицированных специалистов, востребованы пенсионеры. Об этом 19 апреля рассказал член Центрального Совета Независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов.

Petrov Sergey/Global Look Press

Эксперт уточнил, что пенсионеры ценятся в первичном звене здравоохранения — в поликлиниках, приемных покоях больниц.

«Врач-терапевт со стажем в 40-50 лет — находка для любой поликлиники. Хирург, которому уже тяжело стоять по многу часов в операционной, на амбулаторном приеме — бесценный кадр. А опытная медсестра? Это же профессионал, у которого «рука набита» за десятилетия работы», — высказал он мнение в беседе с агентством «Прайм».

Также пенсионеры востребованы в образовательной и научной сферах. Многолетний опыт ценится в юриспруденции, инженерной сфере и в сельском хозяйстве.

Баранов подчеркнул, что сейчас на рынке труда есть много возможностей для специалистов старшего поколения, но от них будет требоваться гибкость и способность учиться новому — осваивать технологии и цифровые инструменты.

В феврале сообщалось, что пенсии работающих россиян увеличатся летом 2025 года. Это будет беззаявительная корректировка размера страховой пенсии с учетом пенсионных баллов, сформированных в 2024 году. Ее максимальный размер составит 437,07 рубля.

В августе прошлого года в Госсовете обсуждали возможность поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам. Такая мера позволит им ежегодно копить баллы. На данный момент работающие пенсионеры получают не более трёх баллов в год, независимо от суммы страховых взносов. Теперь же обсуждается повышение этого лимита до десяти баллов ежегодно.