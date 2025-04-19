Киев, 19 апреля, 2025, 10:05 — ИА Регнум. Футбольных тренеров украинских команд нужно штрафовать за использование русского языка во время матча. Такое мнение 18 апреля высказал украинский комментатор Роман Бебех.

Ben Mcshane/Global Look Press

18 апреля киевский клуб «Динамо» играл еще с одной командой из столицы «Оболонь-Бровар» в 25-м туре чемпионата Украины. Во время матча главный тренер «Динамо» Александр Шовковский давал своим подопечным подсказки на русском языке, что вызвало негодование комментатора.

«Я думаю, если контрольно-дисциплинарный комитет будет штрафовать наших тренеров за русский язык, в следующий раз они задумаются, что они делают», — заявил он в прямом эфире УПЛ ТВ.

На Украине пытаются активно бороться с использованием русского языка. 12 марта в Верховную раду внесли очередной законопроект о запрете использовать русский язык в школах на уроках и переменах. Депутат Максим Бужанский отметил, что эта инициатива не отличается по существу от предыдущей попытки, предпринятой в сентябре 2024 года.

В марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что нельзя принять закон о запрете в стране песен на русском языке. Он отметил, что для этого нет ни национальных, ни международных инструментов.

До этого, в июле 2023 года, киевский городской совет запретил в столице публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке. Также он запретил освещать и демонстрировать русскоязычные товары и услуги. Это коснулось объектов материальной и духовной культуры.

В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украину следует освободить от расистских законов. Там живут люди, которые воспитаны в русской культуре, и нужно обеспечить их право на сохранение традиций своих предков.

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить на Украине всё русское, но у такой политики нет и не может быть будущего. В новых регионах РФ до их воссоединения с Россией украинские власти пытались запретить русскую культуры, но жители этих земель сохранили родной язык.