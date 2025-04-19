Москва, 19 апреля, 2025, 09:48 — ИА Регнум. Человек, страдающий лудоманией, начинает терять связь с действительностью, концентрируется только на игре и игнорирует семью, работу и образовавшиеся долги. Об этом 19 апреля рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Специалист назвала патологическую зависимость от азартных игр серьезным заболеванием, которое затрагивает психику человека и влияет на его социальную жизнь.

По словам психолога, определить лудомана можно по нескольким маркерам. Они перестают осознавать последствия своих действий, начинают чувствовать потребность ставить больше денег, чтобы получить адреналин. В случае, если лудоман не имеет возможности играть, он становится агрессивным или тревожным.

Зависимые от ставок люди часто просят в долг и не отдают, не оплачивают счета и кредиты, постоянно обещают прекратить ставить, но не могут выполнить обещание и теряют работу, разрушают семейные отношения.

«Часто близкие совершают ошибку: пытаются решить проблему за счет выплаты долгов лудомана, оправдывают его поведение. Это лишь усугубляет зависимость», — пояснила психолог в беседе с Lenta.ru.

Она добавила, что для помощи лудоману нужно перестать поддерживать его финансово, но сохранить эмоциональную связь.

Булгакова также рассказала, что лудомания часто сопровождается алкоголизмом или другими вредными привычками. В таких случаях нужно открыто, но бережно поговорить с человеком и предложить зависимому помощь психотерапевта.

В июле прошлого года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о праве россиян устанавливать для себя самозапрет на участие в азартных играх. В результате россияне из списка не смогут делать ставки, покупать лотерейные билеты. Помимо этого организаторам азартных игр запретят присылать внесённым в перечень гражданам рекламу.

Конторы и организации за прием ставок от россиян из указанного выше перечня, согласно документу, предлагается штрафовать на сумму до 100 тыс. рублей.