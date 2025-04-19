Москва, 19 апреля, 2025, 09:56 — ИА Регнум. Опубликован график выплат пенсий перед майскими праздниками. Он отличается от обычного. Россияне, которые получают пенсии с 1-го по 4-е число, получат их 30 апреля.

Alexander Legky/Global Look Press

Тем, кто обычно получает пенсии с 5-го по 11-е число, принесут пенсии 5–7 мая. С 11 мая выплаты будут идти как обычно, сообщает KP.RU.

Большинству российских пенсионеров деньги поступают на банковские карты. Также многим доставляют пенсии сотрудники «Почты России».

Перенос выплат пенсий происходит дважды в год — перед январскими и перед майскими праздниками. Выплаты пенсий переносят на конец декабря или конец апреля. Это связано с тем, что ни банки, ни почтовые отделения не работают в праздники.

Как сообщало ИА Регнум, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что с апреля на 14,75% выросли социальные пенсии. Средний размер социальной пенсии вырастет почти на 2 тыс. рублей и составит 15,5 тыс. рублей. Вырастет пенсия и у тех, кому в марте исполнилось 80 лет.