Курск, 19 апреля, 2025, 09:04 — ИА Регнум. Следователи установили командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые причастны к обстрелу Курска с помощью 100 дронов 15 апреля. Об этом 19 апреля сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она уточнила, что причастных к атаке выявили следователи вместе с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России. Среди подозреваемых оказались командир 14-го отдельного полка беспилотных систем Вооруженных формирований Украины (ВФЦ) полковник Дмитрий Бондарович, командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил ВФУ полковник Андрей Дзяний и его заместитель Виталий Сендзюк.

Им вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Следствие полагает, что под командованием фигурантов военные ВФУ атаковали объекты города Курска с помощью более 100 беспилотников.

«В результате преступления погибла пожилая женщина, еще девять человек получили ранения. Повреждения причинены более 20 жилым домам, четырем объектам гражданской инфраструктуры, машинам скорой помощи», — добавила Петренко. Видео заявления выложено в Telegram-канале СК РФ.

Сейчас расследование продолжается, правоохранители принимают меры по установлению местонахождения Бондаровича, Дзяния и Сендзюка.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 15 апреля киевский режим атаковал российские регионы 115 дронами. Над Курской областью ликвидировали 109 БПЛА, три — над Воронежской областью, по одному — над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ в Курске пострадали 24 многоквартирных дома. Всех жильцов пострадавших домов эвакуировали, обеспечили питанием и всем необходимым.

В последнее время целенаправленные атаки украинских беспилотников на гражданское население, в том числе удары по автомобилям мирных жителей, интенсифицировались. Так, в ночь на 14 апреля в Белгородской области ночью ВСУ атаковали хутор Бочанка Волоконовского района, ранение получила местная жительница — у нее множество осколочных повреждений правой руки. 16 апреля два мирных жителя пострадали в Ивановской области в результате утренней атаки беспилотников ВСУ.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с указанной даты в результате агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.