Москва, 19 апреля, 2025, 09:16 — ИА Регнум. Деловой костюм эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле был знаком уважение к этим переговорам. Об этом 19 апреля рассказал катарский политолог и аналитик Халид Уалид Махмуд.

Алексей Никольский/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани

«Это можно рассматривать в чисто символическом протокольном контексте. Это отражает уважение к официальному характеру встречи с президентом Путиным в Кремле, подчеркивает международный характер визита», — процитировало Уалид Махмуда «РИА Новости».

Он пояснил, что катарский гость для встречи с Путиным предпочел деловой костюм национальным арабским одеждам. По словам эксперта, подобные детали содержат скрытое послание о культурной гибкости и дипломатичности, характеризующие Катар и его руководство. При этом нет никакого ущерба самобытности культуры стран Персидского залива. Это демонстрирует способность гармонизировать культурную специфику с цивилизованным общением, резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, встреча Путина и Хамада Аль Тани состоялась 17 апреля. Эмир Катара прибыл на встречу в темно-синем деловом костюме. На нем был красный галстук и белая рубашка.

Открывая встречу, президент России сообщил, что очень рад принимать катарского гостя в Москве. Он констатировал укрепление отношений между Россией и Катаром и подчеркнул, что недавняя межправкомиссия в Дохе была очень полезной. Путин назвал Катар одним из приоритетных партнеров.

Хамад Аль Тани отметил со своей стороны, что Доха очень ценит отношения с Москвой. Он подчеркнул, что у него отличные отношения с Путиным.