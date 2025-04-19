Кемерово, 19 апреля, 2025, 08:42 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Airbus А321 выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Комерово. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура

«По предварительным данным, сегодня около семи часов местного времени в международном аэропорту Кемерово имени А. А. Леонова после завершения посадки воздушного судна Airbus А321 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего рейс из Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы», — сообщили в ведомстве.

На борту авиалайнера находились 177 пассажиров. Их доставили в здание аэровокзала. Самолет временно отстранили от полетов. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. Оборотный рейс в Москву предварительно задерживается до 22 часов.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Организованы надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров на период ожидания задержанного рейса.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале подобный случай произошел в Перми. Пассажирский авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Аэропорт временно закрыли на прием и выпуск самолетов. Два рейса ― из Екатеринбурга и Ижевска — отправили на запасные аэродромы.