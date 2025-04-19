Москва, 19 апреля, 2025, 08:39 — ИА Регнум. В России начали работу 12 реабилитационных центров для участников спецоперации. Об этом 19 апреля сообщило Минобороны РФ.

Александр Кряжев/РИА Новости

Центры открылись по специальной программе Социального фонда России.

В них специалисты персонально сопровождают каждого участника СВО, пока он проходит лечение и восстановление. Программу реабилитации разрабатывают индивидуально для каждого пациента.

Центры оснащены современным оборудованием. Для всестороннего восстановления в них установлены барокамеры, кабинеты виртуальной реальности и устройства для локомоторной терапии.

Для активной кинезиотерапии пациентов, которые могут находиться только в горизонтальном положении, предусмотрены специальные «вертикализаторы».

С начала этого года реабилитацию по новым методикам уже прошли почти 3,5 тыс. бойцов спецоперации.

10 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей. Главой комиссии был назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В тот же день по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» глава российского государства подписал ряд поручений, в том числе по разработке минимального регионального стандарта соцпомощи бойцам спецоперации.

За два года своей работы фонд откликнулся на более чем 2 млн запросов о помощи участникам и ветеранам СВО. Свыше 175 тыс. ветеранов смогли получить необходимую им медицинскую поддержку.

26 марта Путин подчеркнул, что власти РФ должны выполнить свой долг перед участниками СВО, их семьями и детьми. Он добавил, что государство сделает все, чтобы помогать людям, которые оказывают поддержку участникам СВО. В декабре 2024 года Путин заявил, что повышение социальных гарантий военнослужащим ВС РФ является важнейшей задачей государства.