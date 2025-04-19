Москва, 19 апреля, 2025, 08:23 — ИА Регнум. Во время закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН представители стран Европы не стали высказываться о нарушениях киевским режимом моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории России. Об этом 18 апреля сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Мы, изложив многочисленные факты нарушений украинцами моратория на взаимные удары по энергообъектам, задали спонсорам киевского режима вопрос: готовы ли они провести дополнительную работу с Киевом, чтобы заставить его соблюдать взятые на себя обязательства? В ответ слово не взяла ни одна европейская делегация», — написал он в своем Telegram-канале.

Полянский выразил мнение, что такая реакция красноречиво говорит об истинном «стремлении» Европы к мирному разрешению конфликта.

17 апреля прошли закрытые консультации СБ ООН, на которых обсудили итоги моратория на приостановку ударов по энергообъектам. Постпред РФ при ООН Василий Небензя по их окончании заявил, что российская сторона спросила у западных сторонников Украины, готовы ли они оказать давление на Зеленского, чтобы он соблюдал договоренности, но ответа не было.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о введении 30-дневного моратория на удары меду РФ и Украиной по объектам энергетики. Российские военные оперативно выполнили приказ главы государства, в том числе обезвредили семь своих беспилотников, которые направлялись для атак по энергообъектам в Николаевской области.

Однако, несмотря на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о присоединении к договоренности, уже в ночь на 19 марта украинские силы атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. После этого они продолжили наносить систематические удары по российской энергетической инфраструктуре.

За последние сутки украинские формирования нанесли четыре удара по энергообъектам в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях. Они атаковали высоковольтные линии электропередачи, комплектную трансформаторную подстанцию и распределительный надземный газопровод

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Россия передает США все сведения о нарушениях моратория на удары по объектам энергетики со стороны киевского режима.