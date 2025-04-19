Анкара, 19 апреля, 2025, 07:58 — ИА Регнум. Власти Турции могут потребовать от авиакомпании «Азимут» возмещения расходов в связи с пожаром в аэропорту Антальи, который произошёл после посадки Superjet в ноябре 2024 года. Об этом 19 апреля заявил адвокат Джандаш Гюрол.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Гюрол представляет интересы нескольких туристов, которые обвиняют авиакомпанию в умышленной аварии самолёта и мошенничестве. Как пояснил Гюрол в беседе с «РИА Новости», министерство транспорта Турции ведет отдельное расследование инцидента.

«Безусловно, предполагается, что власти Турции потребуют с компании компенсацию за тушение пожара, проведенное техническое обслуживание, помимо этого, из-за инцидента возникли перебои в авиасообщении. Это расследование близится к завершению, мы хотим участвовать в нем», — уточнил адвокат.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту возгорания самолёта 24 ноября 2024 года в аэропорту турецкой Антальи. По предварительным данным СК, причинённый в результате происшествия ущерб составил не менее 1 млн рублей.

В аэропорту турецкой Антальи 24 ноября загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи. Пожар начался на борту в момент посадки. По словам пассажирки Евгении Лавриненко, в салоне почувствовали резкий удар, после чего отключилось электричество.

Росавиация разбирается с инцидентом. Предварительно, грубая посадка самолёта Sukhoi Superjet произошла в результате сдвига ветра. При возгорании самолёта никто не погиб. Пожар потушили. Эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Пассажиры готовят коллективный иск к авиакомпании «Азимут».

Из-за инцидента более 20 рейсов были вынуждены приземлиться в других воздушных гаванях Турции. Самолёты перенаправляли в Измир, Даламан и другие города.