Вашингтон, 19 апреля, 2025, 07:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в первом квартале текущего срока на своем посту имеет более высокий средний рейтинг одобрения, чем во время первого срока, свидетельствуют результаты опроса компании Gallup.

ИА Регнум

По данным Gallup, средний уровень одобрения работы Трампа в начале второго срока составил 45%, что немного превышает показатели его первого срока, но остаётся значительно ниже средних рейтингов президентов США после Второй мировой войны. В ходе первого президентского срока Трампа, согласно опросам Gallup, его рейтинг одобрения составлял 41%, что на 19% ниже среднего показателя для американских лидеров с 1952 по 2020 год, который в первом квартале их срока достигал 60%.

Уровень доверия к экономическому курсу Трампа остаётся относительно низким — 44%, но всё же превосходит рейтинги других американских политиков и государственных деятелей, включая членов Конгресса и представителей Федеральной резервной системы.

Опрос проводился с 1 по 14 апреля 2025 года методом телефонных интервью. В исследовании участвовали 1006 взрослых жителей США старше 18 лет, представляющих все штаты. Погрешность выборки составила около 4%.

Как передавало ИА Регнум, ранее опрос, сделанный по заказу газеты The Wall Street Journal (WSJ), показал, что в США около 79% сторонников Республиканской партии не поддерживают финансовую помощь киевскому режиму со стороны Вашингтона. При этом поддерживать режим на Украине согласны 83% сторонников Демпартии США, следует из опроса. Кроме того, 81% республиканцев поддержали идею о необходимости прекратить финансовую помощь на обеспечение безопасности союзников США. Противоположной точки зрения придерживаются 83% демократов. Вместе с этим 77% республиканцев выразили поддержку тарифной политике Трампа, в то время как 93% сторонников Демпартии считают, что пошлины лишь навредят стране.

Опрос проводился по заказу газеты с 27 марта по 1 апреля среди 1,5 тыс. респондентов. Вопросы задавались по телефону, в онлайн-формате и с помощью смс.