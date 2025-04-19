Москва, 19 апреля, 2025, 07:43 — ИА Регнум. За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ уничтожили два украинских беспилотника. Об этом утром 19 апреля проинформировала пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что по одному беспилотнику было уничтожено в Курской и Белгородской областях. Региональные власти пока не сообщали о последствиях атак.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим продолжает ежедневно атаковать гражданские объекты на территории России. Так, утром 18 апреля в селе Новая Таволжанка в Белгородской области ехавший на велосипеде мирный житель получил ранение в результате атаки украинского беспилотника. Еще одна атака на мирного жителя в Шебекино произошла ночью того же дня в селе Белянка. Украинский дрон нанес удар по грузовой машине. Водитель получил минно-взрывную травму, множественные поверхностные осколочные ранения живота, предплечья и ноги.

С 2014 года киевский режим убивает мирных жителей, в том числе тех, кого Украина формально считает своими гражданами. С 2014 года, по данным СК РФ, в результате агрессии Киева погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали около 16,5 тыс. мирных граждан. В последнее время атаки украинской армии на мирных жителей России усилились.