В преддверии Светлого Христова Воскресения Вооружённые силы Украины (ВСУ) собираются организовать массовую кровавую провокацию в Харьковской области и обвинить во всём российские войска. Об этом 18 апреля сообщил в Telegram-канале глава российской администрации региона Виталий Ганчев. Причём территория готовящегося злодеяния, по словам чиновника, выходит за пределы региона и распространяется на Днепропетровскую и Полтавскую области Украины. Учитывая обстоятельства, Ганчев призвал граждан по возможности не покидать 19 и 20 апреля место проживания, воздержаться от посещения праздничных мероприятий и мест массового скопления людей. Таким известием ознаменован новый, 1150-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Удары ВСУ по мирному населению

Восемь мирных жителей прифронтовых территорий пострадали в результате вражеских провокаций в Луганской народной Республике (ЛНР) 17 апреля, отмечали ранее в правительстве региона. В частности, украинские боевики обстреляли Лисичанск, применив артиллерию. Пострадали три человека, один из них погиб.

«Хотелось бы напомнить, что с самого начала СВО российские войска никогда не наносили, не наносят и не будут наносить умышленные удары по гражданскому населению. Как регулярно подчеркивают в Минобороны России, целями всегда являются исключительно военные объекты», — заявила 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после провокации ВСУ в Сумах, где ВСУ, по данным Минобороны, провели военное мероприятие в жилой застройке, используя население в качестве живого щита.

И такая тактика используется врагом повсеместно. Причём не только в оборонительных, но и в наступательных операциях. При вторжении в Курскую область украинские войска расстреливали гражданский транспорт, пытавшийся выехать из зоны боевых действий.

Тем временем российские войска продолжают разгром формирований ВСУ на территории курского приграничья. По данным Telegram-канала группировки войск «Север», в Курской области остались лишь небольшие разрозненные группы оккупантов.

За сутки, 18 апреля, потери противника составили свыше 225 военнослужащих, информировало Минобороны. А за весь период боевых действий враг потерял на данном направлении более 75 тысяч военнослужащих.

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