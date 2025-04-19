Мехико, 19 апреля, 2025, 07:34 — ИА Регнум. Первый случай заражения человека миазом, вызванным личинкой мясной мухи Cochliomyia hominivorax, зафиксировало министерство здравоохранения Мексики. Об этом 18 апреля сообщила дирекция эпидемиологии ведомства в соцсети Х.

Michael Weber/Global Look Press

Уточняется, что случай заражения выявлен у 77-летней женщины, проживающей в муниципалитете Акакойагуа штат Чиапас. Отмечается, что заболевание удалось вовремя купировать, пациентка находится в стабильном состоянии. Женщину перевели в городскую больницу высокой специализации в Тапачуле, где она получает антибиотики.

В районе проживания заболевшей женщины развернута эпидемиологическая бригада, осуществляющая санитарный надзор и просветительскую работу. Идёт работа по локализации очага инфекции и обучение местного персонала для предотвращения вспышек миаза.

Специалисты пояснили, что случай уникальный, других заражений у людей не выявлено. Миаз, который вызывается личинками мухи Cochliomyia hominivorax, представляет собой паразитарное заболевание, поражающее в основном крупный рогатый скот В редких случаях заболевание способно передаваться человеку. Распространение мясной мухи является серьёзной проблемой для Северной и Южной Америки, и угрожает животноводству. Вспышки заболевания выявляли в 2024 году у скота в нескольких странах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экстренный «белый план» действий запустили власти Франции на Реюньоне, заморской территории страны в Индийском океане, в связи со вспышкой заболеваемости лихорадкой чикунгунья. Протокол «белого плана» позволяет медучреждениям перепрограммировать плановые операции и оперативно мобилизовать человеческие и материальные ресурсы для борьбы с распространением заболевания. Лихорадка чикунгунья — заболевание, которое переносится кровососущими насекомыми. Эффективного метода лечения данного заболевания не существует, но вакцина против вируса, вызывающего лихорадку, одобрена для продажи в Европе.