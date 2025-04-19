Москва, 19 апреля, 2025, 07:26 — ИА Регнум. Пекари 39-й мотострелковой бригады группировки «Восток» испекли более тысячи куличей в преддверии Пасхи. Об этом 19 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Минобороны РФ. Кадр из видео

«В преддверии праздника Светлой Пасхи военные пекари 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» выпекли более тысячи пасхальных куличей для своих товарищей», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Заместитель командира соединения по тылу с позывным Обоз отметил, что количество куличей рассчитано на весь личный состав бригады. В свою очередь повар с позывным Берег рассказал, что куличи готовили по специальному заказу, используя простой рецепт: тесто с добавлением изюма, которое после выпекания покрывают кремом и украшают посыпкой.

Минобороны также опубликовало в Telegram-канале видео изготовления куличей.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков сообщил, что в Кремле встречают Пасху так же, как и все православные.

15 апреля Фонд Андрея Первозванного сообщил, что Благодатный огонь будет доставлен в города приграничных областей России, включая Курск, Брянск, Белгород. В Москве огонь доставят в 15 храмов, все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады.

Фонд Андрея Первозванного традиционно организует принесение в Россию Благодатного огня. Огонь выносят из Гроба Господня в Иерусалиме на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова. Изнесение Благодатного огня из Кувуклии символизирует выход из Гроба воскресшего Иисуса Христа.