Москва, 19 апреля, 2025, 07:12 — ИА Регнум. В российских школах планируется ввести единое расписание занятий. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — приводит «РИА Новости» слова министра.

Ожидается, что такая мера поможет определить нагрузку на учителей, а также отследить количество проведённых уроков и число задействованных учеников.

Как уточнил Кравцов, единое планирование по предметам начнёт действовать в школах с 1 сентября 2025 года. Кроме того, будет установлена норма на проведение контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы, объём которых не должен превышать 10% от общего числа уроков по учебной программе.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России и Минпросвещения РФ начали совместную работу по созданию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе.

1 января было опубликовано поручение президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос о создании единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ. Президент назначил срок исполнения до 1 октября.

В январе 2023 года Путин поручил правительству РФ совместно с администрацией президента, Российской академией наук и «Российским историческим обществом» начать разрабатывать новые учебники истории. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в августе сообщил, что все школы в стране получили обновлённый учебник истории для 11-х классов с разделом про спецоперацию.