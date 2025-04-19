Вашингтон, 19 апреля, 2025, 06:50 — ИА Регнум. Более 400 грантов на программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) на общую сумму более 200 миллионов долларов отменили власти США. Об этом 18 апреля сообщил департамент государственной эффективности (DOGE) страны на своей странице в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

«Отличная работа Национального научного фонда, который отменил 402 расточительных DEI-гранта (сохранив 233 миллиона долларов)», —— отмечается в сообщении DOGE.

В департаменте не уточнили, какие конкретно программы продвижения разнообразия, равенства и инклюзивности решено закрыть.

Ранее ИА Регнум сообщало, что госсекретарь США Марко Рубио отменил выделение грантов ряду стран на общую сумму $215 млн. Речь идёт о прекращении финансирования проектов в Белоруссии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Ливане, Мавритании, Молдавии, Тунисе и Узбекистане.

Как заявил 10 марта госсекретарь США Рубио, администрация США после проведённого анализа закрывает 83% программ агентства USAID. Были отменены 5200 контрактов, в рамках которых были потрачены «десятки миллиардов долларов», при этом выделение данных средств не послужило национальным интересам США.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи Вашингтона. Он отметил, что масштаб средств на поддержку программ в других странах не соответствует американским интересам, а порой даже противоречит ценностям страны и способствует дестабилизации в мире.