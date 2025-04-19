Вашингтон, 19 апреля, 2025, 06:47 — ИА Регнум. Из-за значительных потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) киевский режим начал обучать детей боевым навыкам в секретных лагерях. Об этом заявил экс-полковник армии США Дэниел Дэвис в интервью на YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, в этих лагерях готовят к участию в боевых действиях детей 10–14 лет, что может нанести серьёзный ущерб их психике. Дэвис сравнил эту практику с «фольксштурмом» в нацистской Германии, когда к боям привлекали всех, включая подростков и пожилых людей.

Он также подчеркнул, что подобные действия вряд ли происходят без молчаливого согласия или поддержки со стороны руководства страны. Дэвис отметил, что вместо признания поражения Украина, подобно Германии в конце Второй мировой войны, продолжает борьбу, мобилизуя всё население, несмотря на очевидный исход.

«Они (нацисты. — Прим. ред.) ставили под ружье всех, кого могли найти: детей, подростков, стариков. К тому моменту для Германии уже всё было кончено. Вместо того чтобы признать очевидное, они сражались до самого конца», — напомнил Дэвис.

Как передавало ИА Регнум, в марте нардеп Максим Саврасов сообщил, что в Верховной раде разрабатывают законопроект, предусматривающий постановку подростков на воинский учет с 14 лет. Он также заявил о возможном возвращении «Медицинской карты ребенка», благодаря которой информация о здоровье юношей будет храниться в учебном заведении. Изменения планируются и в законе о мобилизационной подготовке и мобилизации. На базе военкоматов будут создавать департаменты по работе с классными руководителями. Мальчиков с недостаточной физической подготовкой намерены обучать на механиков-водителей, а девочек — на поваров, медиков и аналитиков. Такие меры позволят решить проблему военных резервов и недостаточного обучения, с которой столкнулись в украинской армии, заключил депутат.

Ранее, в октябре прошлого года, идею мобилизовывать украинцев с 14 лет обнародовал лидер националистической партии «Братство» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Если Украина будет находиться «на грани уничтожения», то нужно призывать в ряды ВСУ всех, кто способен поднять и держать автомат, подчеркнул он.

В январе текущего года офис главы киевского режима Владимира Зеленского анонсировал поправки в законодательство о добровольном призыве в украинские войска мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Будут введены «добровольные контракты», по которым в армию смогут призывать мужчин до 25 лет, не подлежащих обязательной мобилизации, обещая финансовые поощрения, отметили в офисе.

Президент РФ Владимир Путин в декабре заявил, что украинские власти вполне могут снизить мобилизационный возраст до 18 лет и это будет преступлением. Киевский режим может снижать возраст хоть до 14 лет, как в нацистской Германии, но это не изменит ситуацию на поле боя, подчеркнул российский лидер.