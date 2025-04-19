Пекин, 19 апреля, 2025, 06:35 — ИА Регнум. Группу из шести спутников Shiyan-27 («Шиянь-27») успешно вывел Китай на солнечно-синхронную орбиту. Об этом 19 апреля сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

Ceeseven Макет китайской ракеты серии «Чанчжэн»

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-6» состоялся в 06:51 по пекинскому времени (01:51 мск) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси) на севере центральной части Китая. Для ракеты-носителя серии «Чанчжэн» это 570-й запуск.

По данным CASC, спутники «Шиянь-27» в основном используются для исследования околоземного пространства и проведения технических испытаний соответствующих технологий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что китайская ракета-носитель «Чанчжэн-6» успешно вывела на околоземную орбиту исследовательский спутник «Тяньпин-3». Спутник «Тяньпин-3» предназначен в первую очередь для калибровки наземного радиолокационного оборудования, измерения радиолокационного сечения и мониторинга низкоорбитальной космической среды.

В середине октября 2024 года Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Gaofeng-12 05. Космический аппарат запустили на ракете-носителе «Чанчжэн-4».

В июне китайский зонд «Чанъэ-6» вернулся на Землю и впервые в истории доставил образцы грунта с обратной стороны Луны. Аппарат 2 июля приземлился на обратной стороне естественного спутника Земли и провел работы по отбору проб.