Москва, 19 апреля, 2025, 06:16 — ИА Регнум. С 22 апреля 2025 года федеральная трасса А-289 от Краснодара до Крымского моста перейдёт под управление ГК «Автодор» и станет платной. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.

Никич

В Telegram-канале «Автодора» уточняется, что с декабря 2024 года дорога эксплуатировалась бесплатно, пока проводились работы по её обустройству для предоставления инфраструктурных услуг. С 22 апреля 2025 года на трассе начнёт действовать платный режим с безбарьерной системой оплаты «Свободный поток». Стоимость проезда для легковых автомобилей и мотоциклов составит от 170 до 750 рублей в зависимости от участка.

В «Автодоре» отметили, что альтернативными маршрутами могут служить федеральная трасса Краснодар — Верхнебаканский (А-146), а также автодорога через станицу Новомышастовскую и город Темрюк.

Как передавало ИА Регнум, в январе «Автодор» сообщал, что количество проездов по скоростным платным магистралям в России в 2024 году достигло 379 млн, что на 33% превышает показатель прошлого года.

26 декабря заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин по видео-конференц-связи открыл движение по второй очереди Вознесенского тракта в Татарстане. Он также открыл в регионе дорогу Алексеевск — Альметьевск. Это ещё одна платная дорога, ее построили с привлечением внебюджетных источников. Она соединяет три федеральные трассы: М5 «Урал», М-7 «Волга» и М-12 «Восток».

Президент РФ Владимир Путин 22 декабря сообщил, что трасса М-12 «Восток», которая соединяет Москву и Казань, оказалась востребованной, ею воспользовались около 26 млн автомобилистов. Также по ней перевезли свыше 70 млн тонн грузов.

В конце октября Минтранс РФ сообщил, что на стадии обсуждения находится проект федерального закона об увеличении почти в семь раз штрафов за неоплату проезда по платным автодорогам: с 1,5 до 10 тыс. рублей для легковых машин и с 5 до 30 тыс. рублей для грузовиков.