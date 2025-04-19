Москва, 19 апреля, 2025, 06:11 — ИА Регнум. Температура воздуха, аномально высокая для апреля, продержится несколько дней в Центральной России. Об этом 19 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИА REGNUM Весна продолжается

По словам метеоролога, в последние несколько дней в Москве, Смоленске, Ярославле, Липецке и других городах Центрального федерального округа были побиты суточные рекорды максимальных температур. И такая погода продержится ещё несколько дней.

«До вторника включительно. Во вторник будет небольшое понижение, но всё равно очень высокие температуры, не на 7–10 градусов выше нормы, а на 5–6. В среду уже начнётся заметное понижение», — рассказал Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

Синоптик отметил, что с 22 апреля начнет меняться направление ветра, юго-восточный сменится на западный. Ночью ожидается температура +10 градусов, днем — +17…+21. А уже с 23 апреля снова установится «апрельская погода».

Специалист уточнил, что аномально тёплая погода с температурами, характерными для июня, прогнозируется только в Центральном федеральном округе, включая Центральное Черноземье. Например, в Санкт-Петербурге 20 апреля ожидается резкое понижение температуры сразу на 10 градусов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал метеоролог и кандидат технических наук Евгений Тишковец, в Москве в этом году Пасха будет одной из самых теплых. В выходные в Москве ожидается июльское тепло. Ночные температуры не будут опускаться ниже +10…+13 °С, в дневные часы воздух прогреется до +22…+25 °С. По оценке синоптика, вероятны повторы или падение рекордов тепла 1973 и 1995 годов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 16 апреля рассказал, что 2025 год может оказаться одним из самых жарких в истории. По оценке эксперта, нынешний год войдет в пятерку, а возможно, и в тройку самых теплых.