Петропавловск-Камчатский, 19 апреля, 2025, 05:50 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано сейсмологами на Камчатке. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Иван Шилов ИА Регнум Сейсмограф

«Магнитуда сейсмособытия составила 6,3. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 101 километре северо-западнее села Никольское Алеутского муниципального округа», — отмечается в сообщении регионального ведомства.

Очаг землетрясения находился на глубине 66 км. Как показали сейсмодатчики, жители посёлка Усть-Камчатск и села Никольского могли ощущать толчки магнитудой до 4,0. Пострадавших и разрушений в результате подземных толчков не зафиксировано. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники МЧС России завершили спасательную операцию в Мьянме после разрушительного землетрясения. За время нахождения в Мьянме российские спасатели обследовали свыше 130 тыс. кв. м завалов, российскими врачами оказана медицинская помощь более 500 пациентам, в том числе 94 детям. Кроме того, авиация МЧС России доставила в страну 157,5 т гуманитарной помощи.

28 марта в Мьянме произошло землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Его эпицентр находился около города Мандалая в округе Сикайн, второго по величине города в стране. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3,7 тыс. человек.

По распоряжению президента РФ Владимира Путина в республику направили специалистов МЧС, которые вели там спасательные операции в круглосуточном режиме.

6 апреля исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн посетил полевой лагерь МЧС России в Мандалае. Он решил лично ознакомиться с работой российских специалистов и выразить им признательность за помощь, оказанную пострадавшим при землетрясении