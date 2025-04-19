Москва, 19 апреля, 2025, 05:46 — ИА Регнум. Правнук водрузившего в 1945 году Знамя Победы над Рейхстагом Мелитона Кантарии Георгий принимает участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил Луганский информационный центр.

Знамя Победы над Рейхстагом

«Его прадед, младший сержант Мелитон Кантария, водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. Спустя 80 лет правнук знаменитого бойца Красной армии Георгий воюет в зоне СВО и водружает флаги Российской Федерации над освобожденными селами и городами», — сказано в Telegram-канале информцентра.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2022 года Георгий Кантария решил добровольно пойти на военную службу в рамках частичной мобилизации. Встречу с ним тогда провел губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Мелитон Варламович Кантария (1920–1993) — советский военнослужащий, сержант Красной армии, Герой Советского Союза. Вместе с младшим сержантом Михаилом Егоровым 1 мая 1945 года водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине, что стало символом победы СССР в Великой Отечественной войне. За этот подвиг Кантария был удостоен звания Героя Советского Союза в 1946 году.