Киншаса, 19 апреля, 2025, 05:27 — ИА Регнум. До 148 человек возросло число погибших в результате крушения судна на реке в Демократической Республике Конго (ДРК), ещё около 100 человек числятся пропавшими без вести. Об этом 18 апреля сообщает радиостанция RFI.

Piet Clement Река Конго

Уточняется, что катастрофа произошла на борту деревянного судна на реке Конго на северо-западе страны, недалеко от города Мбандака. По словам Компетента Лойоко, комиссара по речным делам, на борту судна начался пожар, пока один из пассажиров готовил еду. На судне находилось около 500 пассажиров. Десятки пассажиров, в том числе женщины и дети, в панике стали прыгать в воду и погибли, так как не умели плавать.

Десятки человек удалось спасти, при этом многих затем госпитализировали с ожогами. В поисках пропавших без вести участвовали спасательные команды при поддержке Красного Креста и властей ДРК.

«Число погибших среди 500 пассажиров на борту было чрезвычайно высоким. На данный момент более 150 выживших, получивших ожоги третьей степени, не получают гуманитарной помощи», — заявил сенатор Жан-Поль Бокецу Бофили.

Река Конго является основной транспортной артерией для более 100 миллионов жителей страны. Здесь очень часто происходят несчастные случаи на воде, поскольку суда часто отправляются переполненными, а экипаж не соблюдает элементарных правил безопасности на воде.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в октябре 2024 года лодка с сотнями пассажиров на борту затонула в Демократической Республике Конго. Количество погибших в результате инцидента составило 78 человек, ещё десятки числятся пропавшими без вести. Судно, на котором находились 278 пассажиров, ушло под воду в нескольких сотнях метров от порта Китуку, где оно должно было пришвартоваться. Лодка при этом была рассчитана на 80 человек.