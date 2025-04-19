Вашингтон, 19 апреля, 2025, 05:19 — ИА Регнум. Соглашение о полезных ископаемых, которое США планируют подписать с Киевом, не связано с процессом урегулирования конфликта на Украине, заявила 18 апреля руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

Facebook.com/usdos/ Здание Госдепа США

«Это что-то отдельное. Оно не относится к переговорам о прекращении огня и не является частью договорённостей, направленных на прекращение этой катастрофы», — уточнила она в эфире Fox News.

Вместе с этим она подчеркнула, что Вашингтон не намерен затягивать процесс урегулирования конфликта на год, проводить бесконечные встречи или пассивно ждать и надеяться, и призвала европейских партнеров понять позицию США и быть готовыми к тому, что США могут выйти из переговорного процесса.

Брюс также отметила, что США не будут брать на себя лидерство в усилиях по урегулированию, если стороны — или одна из сторон — не проявят готовность к сотрудничеству. По её словам, на встрече в Париже европейские партнёры осознали необходимость совместных действий и достижения соглашения и абсолютную важность прекращения огня.

При этом она добавила, что после переговоров в Париже США наблюдают значительный энтузиазм в отношении перспектив урегулирования конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля Украина и Соединённые Штаты подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. По мнению вице-премьера Украины Юлии Свириденко, соглашение предоставит возможности для «значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов».

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее дважды отказывался заключать с США сделку по ресурсам: 12 февраля во время визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев и 28 февраля в ходе посещения Белого дома, когда спровоцировал перепалку с американским президентом Дональдом Трампом.

9 марта Трамп заявил, что, несмотря на инцидент в Овальном кабинете, по-прежнему ждёт подписания сделки. Позже украинские СМИ сообщили, что украинская делегация на встрече в Джидде 11 марта предлагала американцам заключить соглашение о доступе к полезным ископаемым, однако США отказались.

Трамп 31 марта заявил, что Зеленский затягивает подписание соглашения по минеральным ресурсам, планируя совсем отказаться от сделки.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что одобрение Зеленским сделки с США по полезным ископаемым может привести к его свержению. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом отметила, что Вашингтон даже не скрывает, что использует главу киевского режима для заключения сделки по полезным ископаемым.