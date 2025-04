Нью-Йорк, США, 19 апреля, 2025, 04:53 — ИА Регнум. Американскому рэперу Шону Комбсу, более известному под псевдонимом P. Diddy (Пи Дидди), обвиняемому в сексуальном насилии и торговле людьми, суд Нью-Йорка отказал в переносе заседания на два месяца. Об этом 18 апреля сообщает телеканал NBC.

ИА Регнум Пи Дидди

Адвокаты Комбса ходатайствовали о переносе заседания суда на два месяца, чтобы лучше подготовить защиту. Однако суд Нью-Йорка отказал в просьбе, определив, что многочисленные команды юристов Комбса обладают достаточным опытом для соблюдения первоначальной даты начала судебного заседания.

«Непонятно, почему у юристов нет достаточного времени для подготовки», — отметил судья в постановлении.

Судебный процесс над скандальным рэп-исполнителем назначен на 5 мая и пройдет в Нью-Йорке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский рэп-исполнитель Шон Комбс не признал вину по новым обвинениям в рамках дела о сексуальных преступлениях и торговле людьми, выдвинутым против него в суде Нью-Йорка.

Прокуроры добавили новые обвинения 4 апреля. Некую жертву, имя которой не называется, по утверждению прокуроров, рэп-исполнитель завербовал, соблазнял, а затем использовал для «занятия коммерческими сексуальными услугами».

Один из шести адвокатов Комбса (P. Diddy) отказался представлять его интересы в суде. Юрист не привёл подробного объяснения, но указал, что его решение не повлияет на уже назначенную дату заседания суда по делу Комбса, которое состоится 5 мая.

Комбса арестовали в сентябре 2024 года. Первые заявления о его участии в насилии начали поступать ещё в 2023 году. Рэпер находится в Бруклинском центре заключения и ожидает суда. Его обвиняют в торговле людьми для сексуальной эксплуатации, в рэкете и вовлечении в проституцию. Он отвергает обвинения. Кроме того, P. Diddy подал судебный иск на сумму 50 млн долларов из-за выдвинутых против него обвинений в изнасилованиях.

В октябре Reuters сообщило, что рэпера обвиняют в изнасиловании 10-летнего мальчика в 2005 году и 17-летнего подростка в 2008 году. Не менее 120 человек заявили, что намерены пожаловаться на рэпера в суд.

Комбс начал свою музыкальную карьеру в 90-х годах, в 1997 году вышел его первый альбом No Way Out, подаривший ему известность и принесший первую премию в области музыки Grammy. Его состояние, по оценкам журнала Forbes, составляет около 1 млрд долларов.