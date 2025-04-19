Нью-Йорк, США, 19 апреля, 2025, 04:53 — ИА Регнум. Ни Белый дом, ни конгресс США фактически не рассматривают вопрос о предоставлении киевскому режиму новых пакетов военной помощи после исчерпания средств, выделенных администрацией экс-президента Джо Байдена. Об этом говорится в публикации американской газеты The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«По словам сторонников Украины в конгрессе, в Белом доме или на Капитолийском холме фактически не ведется серьезных дискуссий о следующем пакете вооружений для Украины, в то время как нынешняя поддержка, которая была продвинута в последние месяцы правления администрации Байдена, исчерпывает себя», — говорится в публикации.

По данным издания, при президенте Дональде Трампе США пересмотрели подход к Украине, ориентируясь на собственные интересы и на то, что они могут получить от Киева, а не предоставить ему. Европейские чиновники, чьи имена не названы, также сообщили газете, что Вашингтон не дал Западу гарантий продолжения масштабного обмена разведданными с Украиной в будущем.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон прекратит участие в переговорах по Украине в случае их затягивания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это, указал на некоторое продвижение в обсуждении мирного урегулирования, но отметил, что предстоят ещё сложные переговоры.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты выйдут из переговорного процесса, если одна из сторон будет препятствовать его ходу. При этом он подчеркнул, что не стремится к полному отказу от участия в переговорах и надеется на скорейшее разрешение конфликта.

Директор Института современного государственного развития политолог Дмитрий Солонников, комментируя заявления американских лидеров, в беседе с ИА Регнум отметил, что за последние три месяца администрация США делала противоречивые заявления, поэтому угроза выхода из переговоров может остаться нереализованной. По его мнению, в случае выхода из переговорного процесса Вашингтон может усилить давление на Москву и Киев. Эксперт добавил, что решение будет зависеть от влияния лоббистских групп в окружении Трампа.

Позже издание Axious написало, что угрозы США выйти из переговоров по Украине в большей степени направлены против Киева, а не Москвы.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта в ходе телефонного разговора с Трампом назвал прекращение иностранной военной помощи Киеву ключевым условием для урегулирования украинского кризиса. Российский лидер подчеркнул, что эта мера также требуется для недопущения эскалации конфликта.

Ранее Путин указывал на то, что никакие иностранные поставки вооружений Украине не способны изменить ход спецоперации, а военная помощь киевскому режиму свидетельствует об участии стран в конфликте. В Кремле также отмечали, что поставки оружия для ВСУ только истощают ресурсы государств, которые идут на это.