Москва, 19 апреля, 2025, 04:13 — ИА Регнум. У главы киевского режима Владимира Зеленского проявляется обострение аллергии на все русское, заявил народный артист России Александр Розенбаум, комментируя санкции Украины в отношении него, а также других российских деятелей культуры и спорта.

Правительство Алтайского края Александр Розенбаум

«Я как доктор думаю, что у Зеленского весеннее обострение аутоиммунных процессов, попросту говоря — аллергия на все русское», — приводит «РИА Новости» слова Розенбаума.

Он добавил, что «аллергия» у Зеленского особенно наблюдается в отношении кошачих, что объясняется введенными против клоуна и дрессировщика кошек Юрия Куклачёва санкциями. Касательно себя, Розенбаум отметил, что воспринял санкции с юмором.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 18 апреля ввел персональные санкции против 20 деятелей культуры и спорта России. В список помимо Розенбаума вошли певец Ярослав Дронов (SHAMAN), Никита Джигурда, актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, Куклачев и другие.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала санкции, введенные Зеленским в отношении Куклачева. Она отметила, что кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость.

Джигурда, в свою очередь, заявил, что с гордостью воспринял введённые против него Украиной санкции. Он добавил, что ему лестно и приятно, что его персона представляет угрозу, какую бы то ни было, для преступного режима. Также Джигурда написал по этому поводу стихи, в которых называет введенные против него санкции одним из лучших признаний своих заслуг перед Россией.