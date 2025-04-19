Липецк, 19 апреля, 2025, 03:59 — ИА Регнум. Следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка, сорвавшегося со скалы в Липецке. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба СК России по Липецкой области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

По предварительным данным, вечером 18 апреля во время прогулки по Каменному логу в компании ровесников 14-летний подросток попытался взобраться на отвесный скальный выступ и упал с высоты. В результате падения мальчик получил травму, несовместимую с жизнью.

В настоящее время проводится доследственная проверка обстоятельств гибели подростка. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Специалисты проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев трагедии. С целью установления причины смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Великих Луках в Псковской области школьница во время прогулки сорвалась в шахту заброшенного крематория с высоты четвертого этажа. Девочка осталась жива, медики доставили ее в больницу с тяжелыми травмами. На месте происшествия начали работу следователи, полицейские и криминалисты.