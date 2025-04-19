* — организация признана в РФ экстремистской и ликвидирована; ** — признана в РФ иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов

Москва, 19 апреля, 2025, 03:32 — ИА Регнум. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал иск в Арбитражный суд Москвы к ФБК (организация признана в РФ экстремистской и ликвидирована). Это следует из картотеки арбитражных дел.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ответчиком также значится глава ФБК Мария Певчих (признана в РФ иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов).

Дело подано 17 апреля в форме заявления по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений. Подробности иска не приводятся.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года МВД РФ объявило Певчих в розыск. Позже Минюст РФ внёс её в реестр иноагентов. В ведомстве отмечали, что Певчих распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа России, публично поддерживала введение мер ограничительного характера в отношении представителей государственной власти РФ, призывала к свержению действующей власти в стране.

До этого руководство МГУ приняло решение удалить фотографию Певчих с сайта после скандального интервью Юрию Дудю (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Ранее на сайте социологического факультета было поздравительное письмо в адрес студентки 5-го курса Марии Певчих. Теперь ссылка отображается цифрами 404 — «страница не найдена».

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