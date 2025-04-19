Прага, 19 апреля, 2025, 03:29 — ИА Регнум. Из 368 тыс. прибывших в Чехию граждан Украины со статусом временной защиты трудоустроено 155 тыс. человек. Об этом 18 апреля сообщил новостной портал Novinky.

ИА Регнум Украинские беженцы, Чехия

При этом трудоспособными являются 265,4 тыс. украинских беженцев. Это означает, что 110 тыс. украинцев по каким-то причинам не работают. Из общего числа беженцев с Украины в Чехии 28% — дети и граждане преклонного возраста. У 95% из тех, кому работу найти удалось, заключены бессрочные трудовые договоры. Из общего числа трудоустроенных 60% — женщины.

В Чехии беженцы могут получить специальный вид на жительство (ВНЖ) при условии пребывания в стране более двух лет. Для этого им необходимо иметь годовой доход 440 тыс. крон (около 20 тыс. долларов) и дополнительный доход на каждого члена семьи 110 тыс. крон (5 тыс. долларов) для того, чтобы они также могли претендовать на получение ВНЖ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что миллионы украинских беженцев могут выгнать из Евросоюза после окончания конфликта, поскольку нет четкого плана, который позволит им остаться после прекращения огня. Отмечается, что само обсуждение продления программы для беженцев может иметь внутренние политические последствия на фоне сильного миграционного кризиса в Европе.

Сотни тысяч молодых украинцев, бежавших в США в связи с началом украинского конфликта, напуганы последними шагами администрации американского президента Дональда Трампа по отмене защиты мигрантов в стране. По состоянию на декабрь 2024 года в США находилось около 240 000 украинцев, прибывших по программе экс-президента Джозефа Байдена «Объединяйтесь ради Украины». Теперь Трамп приостановил приём беженцев в рамках программы и запретил тем, кто уже находится в США, продлевать свои двухлетние разрешения на работу и защиту от депортации.

24 сентября британская газета The Guardian заявила, что тысячи украинских беженцев в Европе могут стать бездомными. Так, в Венгрии решили прекратить помощь украинцам в поиске жилья, а в Польше обдумывают прекращение выплат пособий украинским мужчинам призывного возраста.