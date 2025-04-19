Шарджа, ОАЭ, 19 апреля, 2025, 03:13 — ИА Регнум. В Шардже (ОАЭ) российских туристов выгнали с пляжа за нарушение дресс-кода, запрещающего ношение купальников, сообщила одна из отдыхающих порталу TourDom.ru.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Дубае, ОАЭ

По её словам, накануне полиция заставила туристов покинуть пляж из-за того, что они были в купальниках. Купаться якобы разрешено только в закрытой одежде, а нарушители, как сообщили туристке, получили штрафы.

Она добавила, что проживает в отеле Al Bahar Hotel & Resort. Пляж при отеле закрыт из-за загрязнения нефтью, поэтому туристы вынуждены посещать другие места для отдыха.

В туриндустрии пояснили, что из всех семи эмиратов ОАЭ только в Шардже установлены самые жёсткие ограничения, включая правила, касающиеся внешнего вида туристов, и такие элементы одежды, как бикини или мини-бикини, там не приветствуются.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля стало известно, что свыше 300 туристов из России экстренно переселили из отеля в Хургаде из-за антисанитарии и отсутствия электричества. Туристов, прилетевших в Египет с туристическими компаниями «Библио-Глобус», Pegas Touristik и Anex Tour, заселили в отель White Valley Palace в Хургаде. Очевидцы рассказали, что гостиница была не готова к открытию сезона. Так, в отеле минимум на восемь часов отключали электричество, пропадал Wi-Fi, а в номерах не убирали. Жалобы поступали и на ресторан, где скапливалось много грязной посуды и повсюду были следы от еды.

Туристы обратились к своим компаниям с требованием переселить их в другие отели. Всех постояльцев отеля ночью 16 апреля на семи автобусах отвезли по разным отелям. Во время переселения на место приехала туристическая полиция города.

В феврале две туристки умерли на Шри-Ланке от отравления средством против клопов, которым опрыскивали их комнату в местном хостеле. При этом работники гостиницы утверждают, что помещение после дезинфекции было заперто 72 часа.