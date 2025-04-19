Вашингтон, 19 апреля, 2025, 03:03 — ИА Регнум. В Пентагоне подтвердили сокращение контингента американских военных в Сирии в ближайшие месяцы. Об этом 18 апреля сообщается в заявлении на сайте оборонного ведомства США.

Twitter@cmoc_sdf Войска США в Восточной Сирии

Отмечается, что министр обороны США, признавая успехи американских военных в борьбе с ИГИЛ (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе территориальное поражение радикальной группировки при президенте Дональде Трампе в 2019 году, отдал приказ о консолидации сил США в Сирии.

«Этот продуманный и учитывающий обстоятельства процесс позволит сократить присутствие США в Сирии до менее тысячи военнослужащих в ближайшие месяцы. Центральное командование США будет по-прежнему готово продолжать наносить удары по остаткам ИГИЛ в Сирии», — уточняется в документе.

В Пентагоне подчеркнули, что за последние десять лет Глобальная коалиция по разгрому ИГИЛ добилась значительных успехов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что США начнут поэтапный вывод нескольких сотен военнослужащих из северо-восточной части Сирии, численность американских военных в этой стране может сократиться до 500 человек. Также американские военные приняли решение о закрытии трёх из восьми небольших оперативных баз на северо-востоке Сирии.

При этом отмечается, что президент США Трамп со скепсисом отнёсся к сохранению любого количества личного состава американских войск в стране.

Как заявил в феврале Пентагон, в ведомстве занимаются разработкой плана полного вывода всех американских войск из Сирии за 30, 60 или 90 дней.

В декабре Трамп говорил о том, что жителям Сирии придётся самим справляться с кризисной ситуацией, разразившейся в стране, без помощи США или Франции. Он заявил, что отказывается участвовать в поддержке этой страны.