Вашингтон, 19 апреля, 2025, 02:35 — ИА Регнум. Угрозы США выйти из переговоров по Украине в большей степени направлены против Киева, а не Москвы, сообщило 18 апреля издание Axios со ссылкой на европейских чиновников.

U.S. Army Europe Флаги США и Украины

Согласно материалу, госсекретарь США Марко Рубио на встрече по Украине в Париже в четверг сообщил европейским представителям, что терпение президента США Дональда Трампа подходит к концу и он может вскоре объявить о прекращении участия Вашингтона в переговорах по урегулированию конфликта. На следующий день Трамп публично подтвердил эту позицию.

Три европейских дипломата указали Axios, что заявления Рубио в основном были адресованы Украине, а источник, близкий к украинскому правительству, отметил, что комментарии госсекретаря, вероятно, имели целью оказать давление на Киев. Кроме этого, европейские дипломаты добавили, что во время встреч в Париже Рубио не упоминал об усилении давления на Россию, подчёркивает издание.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон прекратит участие в переговорах по Украине в случае их затягивания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это, указал на некоторое продвижение в обсуждении мирного урегулирования, но отметил, что предстоят ещё сложные переговоры.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты выйдут из переговорного процесса, если одна из сторон будет препятствовать его ходу. При этом он подчеркнул, что не стремится к полному отказу от участия в переговорах и надеется на скорейшее разрешение конфликта.

Директор Института современного государственного развития политолог Дмитрий Солонников, комментируя заявления американских лидеров, отметил, что за последние три месяца администрация США делала противоречивые заявления, поэтому угроза выхода из переговоров может остаться нереализованной. По его мнению, в случае выхода из переговорного процесса Вашингтон может усилить давление на Москву и Киев. Эксперт добавил, что решение будет зависеть от влияния лоббистских групп в окружении Трампа.