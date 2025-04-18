Вашингтон, 19 апреля, 2025, 02:17 — ИА Регнум. В США аукционный дом Heritage Auctions выставит на торги уникальный золотой самородок, известный под названием «Золотая красавица». Об этом 18 апреля сообщило издание Popular Science.

James St. John Золотой самородок

Самородок весом 4,51 кг и длиной около 19 см нашла семейная пара золотоискателей-любителей Джон и Фрэнсис Аггисс. В 1979 году супруги искали золото на приисках Калгурли в Западной Австралии с помощью металлоискателя, и находка превзошла все их самые смелые ожидания.

«Золотой самородок любого размера — это уникальный трофей, но найти что-то подобное — огромная редкость. Множество людей ищет золото всю жизнь и всё равно не находит ничего даже близко похожего на это», — утверждает Крейг Киссик, вице-президент аукционного дома Heritage Auctions. Он пояснил также, что золото редко остаётся в виде самородков, поскольку его часто переплавляют на слитки и золотые монеты, и самородок «Золотая красавица» уникален ещё и по этой причине.

Отмечается, что долгое время «Золотая красавица» находилась в частной коллекции в Швейцарии. Сейчас самородок выставлен на аукцион в интернете, его цена уже достигла 410 тыс. долларов (33,7 млн рублей).

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