В США на торги выставлен редкий самородок «Золотая красавица» весом 4,5 кг
Вашингтон, 19 апреля, 2025, 02:17 — ИА Регнум. В США аукционный дом Heritage Auctions выставит на торги уникальный золотой самородок, известный под названием «Золотая красавица». Об этом 18 апреля сообщило издание Popular Science.
Самородок весом 4,51 кг и длиной около 19 см нашла семейная пара золотоискателей-любителей Джон и Фрэнсис Аггисс. В 1979 году супруги искали золото на приисках Калгурли в Западной Австралии с помощью металлоискателя, и находка превзошла все их самые смелые ожидания.
«Золотой самородок любого размера — это уникальный трофей, но найти что-то подобное — огромная редкость. Множество людей ищет золото всю жизнь и всё равно не находит ничего даже близко похожего на это», — утверждает Крейг Киссик, вице-президент аукционного дома Heritage Auctions. Он пояснил также, что золото редко остаётся в виде самородков, поскольку его часто переплавляют на слитки и золотые монеты, и самородок «Золотая красавица» уникален ещё и по этой причине.
Отмечается, что долгое время «Золотая красавица» находилась в частной коллекции в Швейцарии. Сейчас самородок выставлен на аукцион в интернете, его цена уже достигла 410 тыс. долларов (33,7 млн рублей).
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