Вашингтон, 19 апреля, 2025, 02:02 — ИА Регнум. На сайте Белого дома появилась страница об «истинном происхождении» коронавируса. Как следует из информации на странице администрации президента США, к пандемии коронавируса привела утечка из лаборатории в китайском городе Ухань.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Белый дом привёл доводы в поддержку этой версии, указав, что вирус имеет «биологические особенности, не встречающиеся в природе». Также отмечается, что заражение происходило после однократного контакта, в отличие от других пандемий, где требовалось многократное воздействие вируса.

Белый дом подчёркивает, что в Ухане расположена ведущая лаборатория по изучению атипичной пневмонии, где проводились исследования по усилению функций вирусов при низком уровне биобезопасности. По данным США, осенью 2019 года сотрудники Уханьского института вирусологии испытывали симптомы, схожие с коронавирусными, за месяцы до обнаружения вируса на рынке.

Белый дом утверждает, что доказательства естественного происхождения вируса отсутствуют, хотя если бы они существовали, то уже были бы представлены.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря американский конгресс опубликовал доклад по итогам двухлетнего расследования, где заявлялось, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение. Отмечалось, что характеристики вируса не были обнаружены в природе, а все случаи COVID-19 якобы происходят из-за одного попадания в организм человека, хотя при других пандемиях всегда имелось несколько случаев распространения.

В январе Центральное разведуправление (ЦРУ) назвало версию об утечке вируса из китайской лаборатории наиболее вероятной. Отмечается, что ЦРУ не имеет достаточных данных, чтобы прийти к окончательному выводу. Тем не менее гипотеза об утечке информации из лаборатории находит всё больше сторонников среди офицеров управления.