Вашингтон, 19 апреля, 2025, 01:53 — ИА Регнум. Американская компания Ford Motor временно прекратила поставлять ряд моделей автомобилей в Китай из-за взаимных пошлин Вашингтона и Пекина. Об этом 18 апреля пишет газета The Wall Street Journal.

János Tamás Ford Mustang

«Ford Motor прекратила поставки дорогих пикапов, внедорожников и спортивных автомобилей в Китай, чтобы избежать пошлин, которые резко выросли за последние недели, что стало последним проявлением эскалации торговой войны администрации [президента США Дональда] Трампа в автомобильном секторе», — отмечается в материале.

Уточняется, что компания Ford Motor на этой неделе перестала поставлять пикапы F-150 Raptor, спортивные купе Mustang и внедорожники Bronco. Кроме того, приостановлены поставки в Китай внедорожника Navigator принадлежащей Ford компании Lincoln.

За последнее время пошлины Китая на эти модели автомобилей выросли до 150%. В частности, цена на флагманскую версию пикапа F-150 составляет около $100 тыс.

При этом в компании уточнили, что продолжат поставки двигателей и трансмиссий Ford в Китай.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Китай остановил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США из-за накала торговых отношений между двумя странами. Последняя партия сжиженного газа из США прибыла в китайскую провинцию Фуцзянь 6 февраля. После этого поставки не фиксировались.

Белый дом заявил, что США могут поднять пошлины на импорт из Китая до уровня 245%. Отмечалось, что США по-прежнему сильно зависят от иностранных поставщиков, «особенно из противоборствующих стран», это подвергает экономику и оборонный сектор страны риску сбоя в цепочках поставок и экономическому давлению.

2 апреля президент США Трамп перечислил страны, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины вводятся в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%).

Пекин в ответ решил увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34 до 84%, а позднее — с 84 до 125%. В результате Трамп поднял пошлины на товары из Китая до 145%.

Обозреватели газеты The Washington Post в своей публикации 13 апреля отметили, что США и Китай из-за нежелания уступать в торговом противостоянии приближаются к экономическому коллапсу, а их противостояние угрожает фундаментальными изменениями в мировой экономике и реальной войной между Вашингтоном и Пекином.