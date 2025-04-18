Москва, 19 апреля, 2025, 01:32 — ИА Регнум. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) навсегда исключил экс-игроков «Коломны» Никиту Мерзлюка и Кадыргали Симбаева из футбола за организацию договорного матча. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба организации.

John Fischer

«В соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях (матч 1/256 Кубка России по футболу сезона 2024/2025 гг. между командами ФК «Амкал» (г. Москва) — ФК «Коломна» (г. Коломна), который состоялся 1 августа 2024 года) — запретить Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно», — говорится на сайте КДК РФС.

1 августа «Амкал» разгромил «Коломну» в Кубке России со счётом 8:1. После матча в соцсетях появились предположения, что «Коломна» намеренно сдала игру. Симбаева отчислили из команды сразу после встречи, 3 августа, а Мерзлюк сыграл лишь один матч за клуб после поражения от «Орла» (0:4).

18 апреля КДК РФС вынес решение о пожизненном запрете Мерзлюку и Симбаеву заниматься любой футбольной деятельностью, а результат матча «Амкал» — «Коломна» был сохранён.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года нижегородский футбольный клуб «Пари НН» поддержал решение КДК РФС дисквалифицировать троих бывших игроков молодёжной команды ФК за участие в договорных матчах. Комитет РФС рассмотрел матчи нижегородского клуба с московским «ЦСКА-М» и чеченским «Ахмат-М». Никите Милюкову запретили участвовать в соревнованиях пожизненно, Захару Мозину — на пять лет, из которых реальным будет год, а остальной срок — условным. Денис Чупрунов отделался условной дисквалификацией.

ФК подчеркнул, что с самого начала помогал расследованию и предоставлял нужную информацию. Клуб назвал справедливым решение комитета РФС. Чупрунов может продолжить выступать за нижегородскую команду.

Вместе с этим спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов 13 декабря заявил, что знает о договорных футбольных матчах в Чечне, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Якобы представители местного руководства нередко договариваются о результатах.

Помимо этого, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ноябре заявил о коррупции в российском футболе. По его информации, клуб «Крылья Советов» должен около 36 млн рублей вероятным преступникам из судейского корпуса. РФС назвал заявление главы региона основанием для обращения в правоохранительные органы.