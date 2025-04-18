Вашингтон, 19 апреля, 2025, 01:11 — ИА Регнум. План мониторинга прекращения огня на Украине на случай, если оно будет достигнуто, разработали США. Об этом 18 апреля сообщает газета Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«США дали понять в Париже, что разработали проект того, как мог бы проводиться мониторинг всеобъемлющего прекращения огня в случае, если оно будет достигнуто», — поясняется в публикации со ссылкой на источник из числа американских чиновников.

При этом подробностей заявленного американского плана не приводится, но издание напоминает, что, как подтвердил незадолго до этого глава Госдепа США Марко Рубио, вопрос гарантий безопасности для Украины поднимался на встрече в Париже. Но госсекретарь США отказался сообщить подробности, связанные с возможными инициативами по данной теме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как уточняет агентство Bloomberg, перешедшие под контроль России территории останутся за Москвой согласно плану Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Контуры американского мирного плана были обнародованы в Париже 17 апреля. В рамках обсуждения ситуации на Украине президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с посланником США Стивом Уиткоффом, а американский госсекретарь Рубио пообщался с коллегами из Франции, Германии, Великобритании и Украины.

При этом 18 апреля Рубио заявил, что США готовы помочь в решении конфликта на Украине, если они будут видеть, что обе стороны настроены на мир. При этом США в случае невозможности разрешить конфликт миром будут двигаться дальше, резюмировал глава Госдепа.

18 марта президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер указал, что необходимо устранить первопричины конфликта, а также соблюсти российские законные интересы в сфере безопасности. Российский лидер также согласился с инициативой своего коллеги о взаимном прекращении между Москвой и Киевом ударов по энергообъектам на 30 дней. Путин сразу же отдал военным соответствующее распоряжение, после чего ВС РФ сбили семь собственных дронов, выпущенных в сторону Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на словах подтвердил участие в инициативе Трампа, однако украинские формирования ночью 19 марта нанесли удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае. После этого Киев продолжил ежедневно атаковать российские энергообъекты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне атак на российские энергообъекты указал на то, что Киев этим подтверждает свою недоговороспособность и полную потерю контроля над процессами в стране, включая действия своих вооруженных сил. Кроме того, Москва уже передала помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу список критических объектов, которые атаковала Украина в период действия 30-дневного моратория.